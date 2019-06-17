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СМИ: в Японии автомобиль выехал на тротуар и сбил четверых детей

Пострадавшие госпитализированы

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Автомобиль въехал в группу прохожих в японском городе Матида (столичная префектура Токио), в результате чего пострадали пять человек, включая четверых учащихся начальной школы. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.

Пострадавшие госпитализированы, полиция в настоящее время допрашивает находившуюся за рулем автомобиля 60-летнюю женщину и выясняет обстоятельства случившегося.

По словам очевидцев, машина неожиданно вылетела на тротуар и продолжала движение, пока не съехала в канаву.

На прошлой неделе в западном японском городе Нисиномия (префектура Хёго) пожилая женщина также не справилась с управлением и врезалась на автомобиле в группу школьников.

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