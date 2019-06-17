Худрука Саратовского ТЮЗа госпитализировали после падения в оркестровую яму на репетиции

САРАТОВ, 17 июня. /ТАСС/. Художественного руководителя Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров госпитализировали после падения в оркестровую яму на репетиции в понедельник, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры.

"Мы знаем, что он (Ошеров) шел по сцене, был выключен свет, и он упал в яму. Ему сразу вызвали скорую помощь и экстренные службы сейчас увезли в областную больницу", - сказала собеседница агентства, добавив, что Ошеров госпитализирован. Он находится в сознании.

Министерство культуры Саратовской области начало служебную проверку после случившегося. "По данному факту проводится служебная проверка, министр культуры области Татьяна Гаранина выехала на место ЧП и в больницу", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Как уточнили ТАСС в Минздраве области, медики проводят комплексное обследование по определению состояния худрука театра.

Юрий Петрович Ошеров - советский и российский актер и режиссер, народный артист РФ. Родился в 1942 году.