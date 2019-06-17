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На границе Китая, России и КНДР зафиксировали подземные толчки. Возможен взрыв

Китайский сейсмологический центр сообщает, что их магнитуда составила 1,3
Граница Северной Кореи и Китая в районе провинции Цзилинь AP Photo
Описание
Граница Северной Кореи и Китая в районе провинции Цзилинь
© AP Photo

ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 1,3 зарегистрированы в понедельник вечером на территории китайской провинции Цзилинь на границе с КНДР и Приморским краем России. Как сообщил Китайский сейсмологический центр, их причиной мог послужить взрыв.

По данным центра, сейсмическая активность была зафиксирована на земной поверхности. Эпицентр землетрясения находился в районе города Хуньчунь в Яньбянь-Корейском автономном округе.

Подземные толчки произошли всего в 10 км от города, население которого составляет 229 тыс. человек. Расстояние от эпицентра до границы с РФ составляет всего около 50 км.

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