На границе Китая, России и КНДР зафиксировали подземные толчки. Возможен взрыв

ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Подземные толчки магнитудой 1,3 зарегистрированы в понедельник вечером на территории китайской провинции Цзилинь на границе с КНДР и Приморским краем России. Как сообщил Китайский сейсмологический центр, их причиной мог послужить взрыв.

По данным центра, сейсмическая активность была зафиксирована на земной поверхности. Эпицентр землетрясения находился в районе города Хуньчунь в Яньбянь-Корейском автономном округе.

Подземные толчки произошли всего в 10 км от города, население которого составляет 229 тыс. человек. Расстояние от эпицентра до границы с РФ составляет всего около 50 км.