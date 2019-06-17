На западе Москвы перевернулась лодка с тремя пассажирами

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Лодка с двумя молодыми людьми и девушкой перевернулась в Живописной бухте на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Спасатели ПСС "Рублево" во время патрулирования стали свидетелями происшествия на воде. В 16:35 мск на их глазах в результате неосторожного поведения перевернулась лодка с тремя пассажирами. Люди оказались в воде в 100 м от берега посреди Живописной бухты", - сказал собеседник агентства.

Упавшие в воду двое молодых людей и девушка были без спасательных жилетов и стали звать на помощь. Спасатели подняли их на борт катера и доставили на пляж, где оказали пострадавшим первую помощь. Причиной инцидента стало алкогольное опьянение пассажиров лодки. От госпитализации все они отказались и были переданы родственникам.