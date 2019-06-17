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Вертолет Ми-8 загорелся в аэропорту Чукотки после короткого замыкания

Никто не пострадал

АНАДЫРЬ, 18 июня. /ТАСС/. Возгорание произошло на борту вертолета в аэропорту Нутэпэльмен Чукотского автономного округа, сообщил ТАСС представитель экстренных служб поселка Эгвенкинот, куда должен был вылетать вертолет.

"Возгорание было в аэропорту Нутэпэльмен на борту вертолета. По нашим данным, это было в 13:50 (местное время)", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что возгорание потушено, жертв нет. 

По данных представителя районной администрации, на вертолете, на борту которого находились 14 человек, произошло короткое замыкание и задымление. В результате ЧП никто не пострадал.

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РоссияЧукотский автономный округ
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