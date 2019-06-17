Еще одно землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юго-западе Китая

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Серия повторных подземных толчков магнитудой 5,3 зафиксирована во вторник в районе города Ибинь провинции Сычуань на юго-западе КНР. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

По его данным, землетрясение произошло в 07:34 по местному времени (02:34 мск), очаг залегал на глубине 17 км.

Ранее поступила информация о 11 погибших и 122 пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 в том же регионе, которое произошло в понедельник в 22:50 по местному времени (17:50 мск) на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу.

Эпицентр первого землетрясения также находился в районе города Ибинь, в 19 км к юго-востоку от уезда Чаннин (провинция Сычуань). Очаг залегал на глубине 10 км.