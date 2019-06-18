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В Индонезии после крушения судна погибли 15 человек

Еще трое пропали без вести

СИНГАПУР, 18 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли, трое пропали без вести в результате крушения пассажирского судна около северо-восточного побережья индонезийского острова Ява. Об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении официального представителя местной полиции Франса Барунга Мангеры.

По его словам, "спасатели во вторник утром обнаружили тела 13 погибших". Ранее сообщалось о двух жертвах кораблекрушения, произошедшего в понедельник. Полицейский также уточнил, что "продолжается поиск еще трех пассажиров". Всего же на борту небольшого судна находились около 50 человек.

По предварительной версии, причиной случившегося стали сильные волны, а также перегруженность корабля.

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