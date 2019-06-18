Полиция начала проверку после падения несовершеннолетней из окна наркодиспансера в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Московские полицейские начали проверку после падения несовершеннолетней девушки из окна.

"Установлено, что накануне вечером она выпала из окна дома 89 по Ленинскому проспекту, после чего ее госпитализировали. По факту случившегося начата проверка", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что несовершеннолетняя девушка пыталась сбежать из наркодиспансера в Москве через окно, однако упала и получила травму. "Накануне вечером 16-летняя пациентка наркодиспансера, расположенного на Ленинском проспекте, попыталась сбежать оттуда через окно на втором этаже. Однако она сорвалась вниз и повредила ногу, после чего девушку госпитализировали", - сказал собеседник агентства.