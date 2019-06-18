Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП в Калужской области

ТАСС, 18 июня. Один человек погиб, еще четверо получили травмы при столкновении легковушки с "Газелью" в Думиничском районе Калужской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В 3:20 на 279 километре трассы М3 "Украина" произошло столкновение ВАЗ 2114 и ГАЗ 27040. Пострадали четыре человека, в том числе две девушки 16 лет. На месте ДТП погиб пассажир ВАЗ 23 лет", - сказала собеседница агентства.

По предварительной информации, 22-летний водитель легковой машины не учел безопасную дистанцию до впереди едущего грузовика и врезался в него. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.