Следователи возбудили дело о получении взятки в отношении экс-замглавы СвЖД

"Возбуждено уголовное дело в отношении Кочнева Алексея Ивановича, который получил от ООО "Стройтикс" в лице Савранина взятку в значительном размере. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере")", - сообщил Колосовский.

Ранее сообщалось, что Миронов, который также подозревался во взятке, покончил с собой.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего заместителя начальника Свердловской железной дороги (СвЖд) Алексея Кочнева. Ранее он проходил свидетелем по делу экс-главы СвЖД Алексея Миронова, сообщил во вторник журналистам адвокат Сергей Колосовский.

По словам адвоката, ООО "Стройтикс", которое также фигурировало в деле Миронова, перечислило денежные средства на расчетный счет АО "Тойота банк" в счет оплаты по потребительскому кредиту. По данным открытых источников, Алексей Кочнев занимал должность заместителя начальника СвЖд по строительству с 2006 года и был снят с должности в начале 2018 года.

В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ уточнили, что уголовное дело было возбуждено в мае 2019 года. "19 февраля 2016 года подозреваемый получил от руководителя одной из коммерческих организаций взятку за предоставление объемов строительных работ на объектах Свердловской железной дороги. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в ведомстве.

Алексей Миронов был задержан по подозрению в получении взятки, возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере". По данным источника в экстренных службах региона, размер взятки составил около 700 тыс. рублей. Следствие проверяет Миронова на причастность к совершению других преступлений.

В новость были внесены изменения (14:00 мск) - приводится комментарий Уральского следственного управления на транспорте СК РФ в пятом абзаце