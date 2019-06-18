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Пятеро детей пострадали в ДТП под Калининградом

Ни один ребенок не был пристегнут ремнями безопасности

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в дерево на автотрассе под Калининградом, в результате ДТП пострадали пятеро детей. Об этом сообщила ТАСС во вторник руководитель пресс-службы УМВД по региону Светлана Поставничая.

"Автомобиль Mercedes, в котором находились пятеро детей в возрасте от восьми до 14 лет, врезался в дерево на автодороге в Гурьевском районе. По предварительным данным, 29-летняя женщина, находившаяся за рулем, не справилась с управлением на прямом участке дороги и допустила наезд на дерево", - рассказала она.

Все пятеро детей госпитализированы, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. Установлено, что ни один ребенок не был пристегнут ремнями безопасности. На месте ДТП работают сотрудники полиции, проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, заключила Поставничая.

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