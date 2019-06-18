Пять человек пострадали при столкновении автобуса с иномаркой в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Пять человек получили травмы из-за ДТП с автобусом и Renault в Тосненском районе Ленинградской области во вторник вечером. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"По предварительной информации, в Тосненском районе на 670-м километре автодороги "Россия" водитель, управляя автобусом ПАЗ, совершил столкновение с Renault. В результате ДТП в автобусе ПАЗ пострадали пять человек", - сказали в управлении.

Все пострадавшие получили травмы средней степени тяжести, обстоятельства происшествия уточняются.