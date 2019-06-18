Суд продлил срок ареста восьмерым фигурантам дела о пытках в ИК-1 Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Ярославля во вторник продлил срок содержания под стражей восьмерым бывшим сотрудникам ИК-1 Ярославля, обвиняемым в избиении заключенного Евгения Макарова летом 2017 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ярославского областного суда.

На прошлой неделе Фрунзенский районный суд продлил срок ареста до 20 июля пяти фигурантам дела - Сергею Ефремову, Сергею Драчеву, Дмитрию Соловьеву, Игорю Богданову и Максиму Яблокову. В среду суды Ярославля рассмотрят ходатайства о продлении меры пресечения еще четверым фигурантам дела о пытках в ИК-1.

"Суд продлил срок содержания под стражей до 20 июля Алексею Бровкину, Сардору Зиябову, Дмитрию Никитенко, Руслану Цветкову, Александру Морозову, Алексею Микитюку, Александру Зыбину и Алексею Андрееву", - сказала собеседница агентства.

Всего по делу о пытках в ярославской колонии проходят 17 фигурантов, в отношении трех из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в том числе в отношении бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева.

В конце августа 2018 года обвиняемые были уволены из УФСИН по Ярославской области. Летом прошлого года решением суда они были заключены под стражу. Все фигуранты обвиняются в превышении должностных полномочий.

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в ИК-1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. С июля 2018 года в Ярославской области возбудили 22 уголовных дела по факту незаконного применения физической силы к заключенным.