Электричка сбила пешехода на Рижском направлении

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Интервалы движения электричек Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) увеличены из-за инцидента с пешеходом. попавшим под поезд. Об этом во вторник сообщает пресс-служба МЖД.

"Московская железная дорога предпринимает все необходимые действия для сокращения опоздания задержанных на Рижском направлении пригородных поездов. Интервал движения был увеличен после происшествия с пешеходом, нарушившим правила безопасного поведения на железной дороге. По предварительной информации, мужчина находился на путях перед приближающимся поездом", - говорится в сообщении.

Машинист пытался остановить поезд, однако расстояние оказалось недостаточным и наезда избежать не удалось, рассказали в МЖД. Были вызваны представители экстренных служб, о состоянии пострадавшего не сообщается.

"После незапланированной стоянки поезд продолжил движение", - говорится в сообщении.