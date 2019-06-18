Два частных дома загорелись в Новой Москве на площади 200 кв. м

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Два частных дома оказались охвачены огнем в деревне Рязаново в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МЧС, пострадавших в результате происшествия нет.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в деревне Рязаново, где, по предварительной информации, происходит загорание двух частных домов", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара составляет 200 кв. м, со слов хозяев домов, людей внутри нет. Сведений о пострадавших не поступало.