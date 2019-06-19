Около 20 афтершоков произошло после сильного землетрясения в Японии

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 19 афтершоков произошло в ночь на среду в районе префектур Ямагата и Ниигата после мощного землетрясения магнитудой 6,7. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

Магнитуда самого сильного из них составила 4,1. В ведомстве предупреждают, что опасность повторных сильных толчков будет сохраняться в районе северных префектур, расположенных на побережье Японского моря, в течение недели.

Эпицентр произошедшего землетрясения находился у побережья префектуры Ямагата, очаг залегал на глубине около 14 км под дном Японского моря. Изначально сообщалось о магнитуде 6,8, затем ее оценка была понижена до 6,7. Сейсмологи также объявили об угрозе цунами высотой до одного метра, однако на побережье был зафиксирован лишь незначительный подъем уровня приливных волн.

По данным местных властей, в результате землетрясения пострадали по меньшей мере 15 человек. Железнодорожный транспорт в Ниигате и Ямагате работает в обычном режиме. Нарушенное электроснабжение также практически полностью восстановлено.