Число погибших во время крушения судна в Индонезии выросло до 19

СИНГАПУР, 19 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате крушения судна в Индонезии выросло до 19 человек, по крайней мере двое по-прежнему числятся пропавшими без вести. Такие данные привел в среду начальник управления полиции провинции Восточная Ява Франс Барунг Мангера, сообщает новостной портал Detik.

По его словам, "спасатели продолжают поиск возможных жертв произошедшей в понедельник катастрофы". На данный момент, отметил полицейский, "были спасены 39 пассажиров судна, всего же на его борту, по уточненным данным, находились не менее 60 человек".

Небольшое судно затонуло неподалеку от острова Мадура, расположенного к северо-востоку от главного острова страны Ява. Правоохранительные органы установили, что перевозка пассажиров осуществлялась нелегально, поэтому затруднительно установить точное число пострадавших. Главными причинами, приведшими к трагедии, стал перегруз в условиях сильных волн.