Представители защиты полковника Захарченко обжаловали приговор

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Представители защиты бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного на 13 лет колонии по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, обжаловали приговор. Как уточнил ТАСС один из адвокатов Захарченко Александр Карабанов, защита просит Московский городской суд оправдать его по всем пунктам обвинения.

"Только что мы отправили по почте апелляционную жалобу, в которой просим отменить приговор в связи с невиновностью нашего подзащитного Захарченко. Мы просим Мосгорсуд оправдать его", - сказал защитник.

Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 990 000 рублей, а также лишил специального звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в государственных органах в течение двух лет. Вместе с тем суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов коррупции в связи "с непричастностью к преступлению".