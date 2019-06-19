Бывшего замминистра природных ресурсов Удмуртии приговорили к четырем годам условно

ИЖЕВСК, 19 июня. /ТАСС/. Суд Октябрьского района Ижевска приговорил бывшего заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Евгения Чижова к четырем годам заключения условно за превышение должностных полномочий.

"Назначить Чижову Евгению Александровичу наказание в виде четырех лет лишения свободы. Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком два года", - сказал судья. Кроме того, Чижову будет запрещено занимать государственные должности сроком на два года.

В сентябре прошлого года прокуратура передала в суд дело бывшего чиновника, которого обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий"). По версии следствия, с 2015 по 2017 год Чижов незаконно завышал нормы допустимой добычи кабана на территории охотничьих угодий Удмуртии, из-за чего был причинен существенный вред охотничьим ресурсам, общий размер которого составил более 60 млн рублей. Снизилась также возможность воспроизводства кабана в угодьях республики.

Для возмещения ущерба на все имущество обвиняемого наложили арест, в том числе на машины, жилье, земельные участки и денежные средства. Чижова задержали осенью 2017 года.