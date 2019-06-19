В Астраханской области вандалы разгромили мусульманское кладбище

АСТРАХАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Неизвестные вандалы повалили больше десятка каменных надгробий на мусульманском кладбище в астраханском селе, сообщил ТАСС представитель УМВД по Астраханской области.

"Глава поселка Осыпной Бугор обратился в полицию [и сообщил], что на мусульманском кладбище повалены каменные надгробия на 13 могилах. Сейчас там работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства", - сказал представитель областного главка.

Он уточнил, что "сами могилы не разрушены, а повалены надгробия, пока идут только следственно-оперативные действия", - уточнил собеседник агентства.