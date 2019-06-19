Fox: в США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами

НЬЮ-ЙОРК, 19 июня. /ТАСС/. Не менее 19 вагонов товарного состава, перевозившего взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты, сошли с рельсов в среду около населенного пункта Уэллс (штат Невада). Пострадавших нет, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на лейтенанта полиции округа Элко Кевина Маккини.

"Похоже, что некоторые вагоны, как я подсчитал, их 19, сошли с рельсов", - приводит телеканал слова Маккини. Он заверил, что локомотив состава не попал в аварию, причина которой устанавливается.

По данным полиции, ЧП привело к утечке потенциально опасных для здоровья людей веществ, включая аммонийную селитру, применяемую для подрывных работ. "В настоящий момент производится обеззараживание лиц, контактировавших [с веществами]", - сказал полицейский, уточнив, что на поезде не было других людей, кроме бригады машинистов. Двери вагонов с оружием и гранатами остались целыми и остаются опечатанными.

Авария привела к приостановке движения наземного транспорта по участку автошоссе номер 80 близ Уэллса. На данный момент движение восстановлено.