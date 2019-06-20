Новое уголовное дело возбудили в отношении чиновника в Хакасии, напавшего на журналиста

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Новое уголовное дело возбуждено в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, ранее напавшего в своем рабочем кабинете на корреспондента "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Ивана Литомина. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), говорится в сообщении на сайте регионального управлении Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования Ширинский район Сергея Зайцева и иных неустановленных лиц. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Зайцев переоформил земельный участок, предназначенный под строительство полигона твердых бытовых отходов, на своего знакомого. Затем этот участок был передан в дар другому человеку. Затем администрация района арендовала этот участок у новых собственников с 2010 по 2017 годы , а потом выкупила этот участок за 5 млн рублей. Следователи считают, что своими действиями Зайцев нанес ущерб районному бюджету в размере 6 млн рублей.

Драка с журналистом

Нападение на журналиста произошло после его вопроса о том, почему погорельцы, пострадавшие от степных пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Зайцев был впоследствии лишен членства в "Единой России". В отношении Зайцева следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов").

Пожары, о которых спрашивал Литомин, произошли 12 апреля 2015 года в селе Шира. Тогда погибли 12 человек, 54 пострадали. В апреле этого года суд в Черногорске признал Зайцева виновным в халатности, вместе еще с тремя муниципальными чиновниками его приговорили к 4,5 года колонии-поселения, но он бы амнистирован.