Суд признал законным арест обвиняемого в госизмене начальника центра ЦНИИмаш Ковалева

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московский городской суд подтвердил законность ареста начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Романа Ковалева, обвиняемого в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решение Лефортовского суда признано законным, жалоба оставлена без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Лефортовский суд Москвы ранее арестовал Ковалева до 5 августа. Ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

Ранее адвокат обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева Евгений Смирнов предположил, что арест Ковалева связан с делом его подзащитного.

75-летний сотрудник ЦНИИмаш (головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ему передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард".