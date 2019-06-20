Бывший врио мэра Махачкалы предстанет перед судом по делу о превышении полномочий

МАХАЧКАЛА, 20 июня. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий при проведении аукциона бывшим временно исполняющим обязанности главы администрации Махачкалы Абусупьяном Гасановым, который обвиняется в причинении ущерба городу на 34 млн рублей. Об этом сообщила республиканская прокуратура.

Ранее Советский районный суд Махачкалы отправил Гасанова под домашний арест.

"Прокуратурой республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего временно исполняющего обязанности главы городского округа с внутригородским делением "город Махачкала". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Установлено, что в марте 2018 года он, исполняя обязанности мэра и действуя в интересах ООО НПО "Дормост", дал незаконное указание начальнику муниципального управления ЖКХ обеспечить победу этой компании в электронном аукционе и заключить с ней контракт на выполнение работ по ремонту дорог и улиц. В результате казенное учреждение заключило с компанией контракт на сумму, которая более чем на 34 млн рублей превысила цену контракта, предложенного другим участником аукциона.

"В рамках расследования уголовного дела правоохранительными органами обеспечено полное возмещение ущерба, причиненного преступлением. Также в целях обеспечения приговора наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 16,3 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу", - заключили в прокуратуре.

Гасанов стал врио главы города 22 января 2018 года после ареста мэра Махачкалы Мусы Мусаева.