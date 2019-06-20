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В телецентр "Останкино" поступило пятое за месяц сообщение о минировании

Злоумышленник направил письмо с угрозами по электронной почте
Телецентр "Останкино" Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Телецентр "Останкино"
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва поступило на электронную почту администрации телецентра "Останкино" на улице Академика Королева в Москве, это уже пятое сообщение в течение месяца. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный направил сообщение о минировании телецентра "Останкино" по электронной почте. На место прибыли сотрудники экстренных служб, идет проверка данной информации", - сказал собеседник агентства.

С начала года неизвестные неоднократно сообщали о заложенных взрывных устройствах на различных объектах инфраструктуры в Москве, Подмосковье и в других регионах РФ. В телецентр "Останкино" подобные сообщения поступали уже четыре раза в течение месяца. Во всех случаях информация о минировании проверялась специалистами профильных ведомств, однако опасных для жизни человека предметов нигде найдено не было.

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