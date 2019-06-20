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В Шереметьево подтвердили информацию о смерти пассажира рейса Гуанчжоу - Париж

Обстоятельства инцидента устанавливаются

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. В аэропорту Шереметьево подтвердили информацию СМИ о смерти пассажира рейса Гуанчжоу - Париж. Ранее Пятый канал сообщал, что выполнявший данный рейс самолет авиакомпании China Southern Airlines был вынужден в четверг утром приземлиться в Москве из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

"Факт подтверждаем",- сообщили ТАСС в пресс-службе Шереметьево.

По информации Пятого канала, на земле медикам передали пассажира в тяжелом состоянии. Несмотря на старания врачей, спасти пассажира не удалось, он умер. Обстоятельства инцидента выясняются.

По информации портала Flightradar, после инцидента самолет покинул Шереметьево и уже приземлился в Париже.

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