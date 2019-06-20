СК возбудил дело после смерти ребенка, которого отказались госпитализировать в Москве

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти годовалой девочки, которую отказались госпитализировать медики, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Вечером 15 июня у девочки 2018 года рождения поднялась высокая температура и резко ухудшилось состояние здоровья. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь, однако ребенка не госпитализировали. Через непродолжительное время малолетняя скончалась дома", - сообщила Иванова.

По ее словам, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Следователи допрашивают медиков, назначена судмедэкспертиза.