Суд в Петербурге приговорил экс-замглавы ФСИН Баринова к 3,5 года колонии за взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Суд в Петербурге приговорил к трем годам и шести месяцам колонии и штрафу 950 тыс. рублей бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Николая Баринова за получение взяток от подрядчиков при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты-2" в Колпинском районе, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в ИК строгого режима со штрафом в 950 тыс. рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы. Отмечается, что приговор вынес Смольнинский районный суд города.

Баринова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"). В пресс-службе отметили, что прокурор просил для Баринова два года и шесть месяцев колонии и штраф 1 млн рублей, а адвокат подсудимого - освободить Баринова.

"Баринов вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве", - заключили в пресс-службе судов города.

Уголовное дело в отношении Баринова возбудили в конце 2017 года, он был задержан и отправлен под стражу. Следователи считали, что он получил в качестве взятки не менее 55 млн рублей, однако в ходе расследования дела было установлено, что он получил от директора компании "Петроинвест" Руслана Хамхокова и бывшего гендиректора ОАО "ГСК" Виктора Кудрина, которые были подрядчиками строительства здания изолятора, не менее 44,1 млн рублей.