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В Египте воздушный шар с 11 туристами унесло в горы из-за сильного ветра

Все находившиеся на борту пассажиры спасены, пострадавших нет
Описание
© EPA-EFE/KHALED ELFIQI, архив

КАИР, 20 июня. /ТАСС/. Воздушный шар с 11 туристами в Луксоре на юге Египта отклонился от своего маршрута из-за сильных порывов ветра, и его снесло в горную местность. Об этом сообщило в четверг министерство гражданской авиации страны.

По информации ведомства, к поисково-спасательной операции были привлечены подразделения армии, а также самолет, который с воздуха установил местонахождение шара. Как отмечается, он смог приземлиться "в нормальном и безопасном режиме". Все находившиеся на борту пассажиры спасены, пострадавших нет.

Прогулки на воздушных шарах над древнеегипетскими храмами являются одним из туристических развлечений в Луксоре. В 2016 году там впервые был организован международный фестиваль воздушных шаров. Его проведение стало возможно лишь после выполнения всех условий по обеспечению безопасных полетов, в том числе с точки зрения наличия официальных лицензий и сертификатов и обеспечения норм пожарной безопасности.

В феврале 2013 года в Луксоре во время полета загорелся воздушный шар с 20 иностранными туристами на борту. Объятый пламенем шар упал на землю с высоты 300 метров. Тогда погибли 19 человек - из Гонконга, Франции, Великобритании, Венгрии. Управлявший шаром египтянин успел выпрыгнуть из шара сразу после возгорания, получив при этом серьезные ушибы и ожоги. Позднее ему были предъявлены обвинения в халатности и пренебрежении нормами безопасности, приведшими к гибели людей. После этого все полеты на шарах были приостановлены, а уполномоченные органы занялись тотальной проверкой этого популярного у туристов сервиса.

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