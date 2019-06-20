Еще двое участников нападения на псковских десантников в 2000 году пойдут под суд

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении еще двух участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году направлено в суд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, и в связи с поступлением в адрес участников уголовного судопроизводства угроз уголовное дело в отношении Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева с утвержденным обвинительным заключением направлено председателю Верховного Суда Российской Федерации для изменения территориальной подсудности и передачи в Северо-Кавказский окружной военный суд", - сообщили в СК.

Они обвиняются в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. По версии следствия, 29 февраля 2000 года Дудиев и Донашев в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района. Обвиняемые, заняв позиции, из автоматов Калашникова прицельно обстреливали военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта, погибли 84 военнослужащих и четверо пострадали.

Ранее 14 участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины - член УНА-УНСО (запрещена в РФ) Александр Малофеев, были осуждены на длительные сроки лишения свободы.