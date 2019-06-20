Суд смягчил меру пресечения главе Минэкономики Дагестана Хасбулатову

2 мая Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, подозреваемого в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров в республике.

МАХАЧКАЛА, 20 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Махачкалы освободил из-под стражи и отправил под домашний арест министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, задержанного по подозрению в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат Хасбулатова Альберт Гитинов.

"Следствие вышло с ходатайством об изменении меры пресечения Осману Хасбулатову с заключения под стражу на домашний арест. Сегодня Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил данное ходатайство и изменил меру пресечения на домашний арест сроком до конца предварительного следствия - по 20 августа 2019 года", - сказал Гитинов.

Дело Хасбулатова

Осман Хасбулатов был задержан 30 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). На следующий день Кировский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 30 июня 2019 года. 17 мая Верховный суд Дагестана оставил Хасбулатова под арестом, оставив в силе решение суда первой инстанции.

Хасбулатов занимает должность министра экономики и территориального развития Дагестана с февраля 2018 года, в ноябре он сохранил свой пост при формировании нового состава правительства. В 2013-2018 годах Хасбулатов руководил Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан.

Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России в этот период вынесло 31 постановление о наложении на него как на руководителя МФЦ штрафа за нарушение федерального законодательства на общую сумму 1,5 млн рублей. По жалобе Хасбулатова районные суды Махачкалы эти штрафы отменили, позднее Верховный суд Дагестана признал действия УФАС законными, но сроки давности привлечения Хасбулатова к административной ответственности истекли, и решения районных судов были оставлены в силе.