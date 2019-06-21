Строительный мусор загорелся у храма в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Загорелся строительный мусор у здания бывшего автосервиса, которое находится возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия по адресу: проспект Вернадского, владение 10А. Общая площадь пожара составляет 250 кв. м", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место происшествия вызвали спецтехнику и пожарную авиацию.
В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что площадь возгорания увеличилась до 350 кв. м
"Площадь пожара возросла еще на 100 кв. м - с 250 до 350 "квадратов", - сказали в ведомстве.
Также там отметили, что угрозы храму Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия нет.
"Храм находится на значительном от места пожара расстоянии, угрозы перехода огня на него нет", - сказал представитель пресс-службы московского главка МЧС.
Для тушения свалки вылетел пожарный вертолет.
"Для тушения пожара направлен вертолет Московского авиационного центра. Информация о пострадавших не поступала", - сообщили в ведомстве.
Сейчас в тушении задействованы 28 пожарных и 13 единиц техники.
В новость были внесены изменения (11:50 время мск) — добавлен комментарий МЧС.