Строительный мусор загорелся у храма в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Загорелся строительный мусор у здания бывшего автосервиса, которое находится возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия по адресу: проспект Вернадского, владение 10А. Общая площадь пожара составляет 250 кв. м", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия вызвали спецтехнику и пожарную авиацию.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что площадь возгорания увеличилась до 350 кв. м

"Площадь пожара возросла еще на 100 кв. м - с 250 до 350 "квадратов", - сказали в ведомстве.

Также там отметили, что угрозы храму Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия нет.

"Храм находится на значительном от места пожара расстоянии, угрозы перехода огня на него нет", - сказал представитель пресс-службы московского главка МЧС.

Для тушения свалки вылетел пожарный вертолет.

"Для тушения пожара направлен вертолет Московского авиационного центра. Информация о пострадавших не поступала", - сообщили в ведомстве.

Сейчас в тушении задействованы 28 пожарных и 13 единиц техники.

В новость были внесены изменения (11:50 время мск) — добавлен комментарий МЧС.