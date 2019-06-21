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В Выборге задержали двух иностранных студентов, пытавшихся уплыть на лодке в Финляндию

Их оштрафовали и выдворили из России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали двух студентов российских вузов из Египта и Сирии, которые хотели незаконно пересечь границу РФ и уплыть на надувной моторной лодке в Финляндию. Они были оштрафованы и выдворены из России, сообщило ведомство журналистам в пятницу.

Иностранные студенты с большим багажом в среду привлекли внимание пограничников на автовокзале в Выборге, их задержали. При досмотре их багажа была обнаружена резиновая надувная лодка и мотор.

"Оба иностранца прибыли через авиационные пункты пропуска города Москвы по учебным визам и являются студентами государственных вузов, расположенных в городе Челябинске и Тамбове", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Задержанные признались, что собирались незаконно пересечь границу России и уплыть в Финляндию.

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