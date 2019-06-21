В Ингушетии пытались убить следователя по особо важным делам

МАГАС, 21 июня. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.

"По данным следствия, 21 июня 2019 года <...> во время выхода следователя по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району <...> со двора своего домовладения, расположенного в городе Малгобеке, сработало неустановленное взрывное устройство, прикрепленное к входной калитке его дома, в результате чего потерпевший с телесными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

На месте были найдены фрагменты взрывного устройства и металлической проволоки.

Возбуждено дело о посягательстве на жизнь следователя (ст. 295 УК РФ), его расследует главное следственное управление СК РФ по СКФО. В числе прочих рассматривается версия, что преступление связано со служебной деятельностью потерпевшего.