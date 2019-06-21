Защита дагестанского журналиста Гаджиева обжаловала его арест

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Защита арестованного по подозрению в финансировании терроризма редактора отдела "Религия" дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева обжаловала его арест. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат Гаджиева Арсен Магомедов.

Во вторник Советский районный суд Махачкалы арестовал Гаджиева на два месяца. "Его арест обжаловали сегодня, ждем положительный результат", - сказал Магомедов.

Ранее на сайте дагестанского издания "Черновик" появилась информация о том, что Гаджиев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). 14 июня сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Дагестан провели обыски в доме Гаджиева, сам он был доставлен в следственные органы.

В пятницу три дагестанских еженедельника "Черновик", "Новое дело" и "Свободная республика" вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста Гаджиева, на которой написана фраза "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".