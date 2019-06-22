{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Удмуртии разрушили 40 захоронений на кладбище в селе Красногорское

Воинских захоронений среди поврежденных не было

ИЖЕВСК, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники МВД России по Удмуртии проводят проверку после повреждения десятков могил на кладбище в селе Красногорское, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"Сообщение поступило, что около 40 крестов и могильных плит повреждено на деревенском кладбище в селе Красногорское, они свалены. Сейчас проводится проверка, на место выехала следственная группа полиции", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что воинских захоронений среди поврежденных не было. "Кладбище обычное, деревенское. Это не воинские захоронения", - сказал собеседник.

Село находится в 140 км к северу от столицы Удмуртии города Ижевска и в 55 км южнее города Глазов. Является административным центром Красногорского района республики.

Теги
РоссияУдмуртия
Тело новорожденного ребенка обнаружено у реки на севере Москвы
Обстоятельства его смерти устанавливаются
Читать полностью