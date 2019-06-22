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Шесть человек пострадали при столкновении катера с береговой линией под Тверью

Среди них пятеро детей

ТАСС, 23 июня. Шесть человек, в том числе пятеро детей, получили травмы различной степени тяжести в субботу вечером при столкновении катера с береговой линией в Калязинском районе Тверской области, сообщили ТАСС в управлении МЧС по региону.

"Всего в лодке находились восемь человек, пострадали шесть - один взрослый, пятеро детей. Троих пострадавших сейчас доставляют в детскую областную клиническую больницу Твери санитарной авиацией, двоих детей доставляют на реанимобиле", - сказала собеседница агентства.

По информации регионального управления МЧС, пострадавший в результате инцидента взрослый остался в центральной районной больнице города Калязин. Все пострадавшие являются жителями Москвы.

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