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В Китае водитель въехал в пешеходов

В результате происшествия погибли четыре человека

ПЕКИН, 23 июня. /ТАСС/. Пьяный водитель внедорожника врезался в толпу прохожих в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая, в результате чего четыре человека погибли, не менее 10 пострадали. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении местной полиции.

Как сообщается, инцидент произошел в субботу в 20:10 по местному времени (15:10 мск) в уезде Юньян, когда находящийся в нетрезвом состоянии 42-летний гражданин по фамилии Пэн въехал в толпу прохожих на одном из перекрестков населенного пункта.

По данным полиции, виновник инцидента задержан. Мотивы мужчины и причины аварии устанавливаются.

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