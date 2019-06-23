Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Пять человек, включая десятилетнего ребенка, пострадали в результате столкновения автобуса с деревом в Красногвардейском районе Крыма, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МВД по региону.

"ДТП произошло у села Марьяновка Красногвардейского района. [Автобус] Mercedes-Benz Sprinter двигался в сторону Симферополя от границы с Украиной, съехал с трассы и врезался в дерево. Пятеро пострадали, в том числе десятилетний ребенок, люди получили травмы различной степени тяжести. Есть и в тяжелом состоянии", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что автобус не был рейсовым, устанавливается точное количество пассажиров, которые в нем находились.

Сотрудники ГИБДД на месте проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Приняты меры по обеспечению бесперебойного движение в районе ДТП.

В Центре медицины катастроф Крыма ТАСС сообщили, что все пятеро пострадавших госпитализированы в Красногвардейскую центральную районную больницу. У взрослых состояние средней степени тяжести, ребенок в тяжелом состоянии.