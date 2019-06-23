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Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Челябинской области

В числе пострадавших четверо несовершеннолетних

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и микроавтобус столкнулись в воскресенье в Магнитогорске Челябинской области. В результате аварии один человек погиб, еще семеро получили различные травмы, сообщила журналистам пресс-служба главного управления МВД России по области.

"Примерно в 15:30 (13:30 мск) в Магнитогорске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств: двух автомобилей Lada Granta и автобуса особо малого класса. По предварительным данным, в автоаварии от полученных травм водитель одного из отечественных автомобилей скончался на месте происшествия. С телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы семь граждан, в том числе четверо несовершеннолетних. В дальнейшем два мальчика 2011 и 2014 годов рождения отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного управления МВД пояснили ТАСС, что микроавтобус является частным транспортным средством, люди в нем ехали по личным нуждам.

Сотрудники ГИБДД Магнитогорска устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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