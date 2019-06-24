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Рейс авиакомпании UTair из Анапы в Уфу приземлился в Самаре из-за неисправности судна

На борту находились 99 пассажиров, посадка прошла благополучно

УФА, 24 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпанией UTair, выполнявший рейс из Анапы в Уфу, приземлился в Самаре в связи с технической неисправностью воздушного судна, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе аэропорта столицы Башкирии.

"Сегодня в 00:19 мск самолет авиакомпании UTair рейса UT-391 Анапа - Уфа приземлился в Самаре в связи с технической неисправностью воздушного судна. Посадка была совершена благополучно, на борту в этот момент находилось 99 пассажиров. На данный момент пассажиры в Самаре ожидают резервное воздушное судно", - сказали в пресс-службе.

В связи с этим поздним прибытием задержан рейс Уфа - Анапа UT-392. На рейс зарегистрировано 83 пассажира, добавили в аэропорту Уфы.

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