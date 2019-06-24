В Туркестанской области Казахстана введен режим ЧС в связи со взрывом в воинской части

НУР-СУЛТАН, 24 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации в Туркестанской области республики, где в городе Арысь в понедельник произошел взрыв на территории воинской части. Об этом сообщил журналистам руководитель администрации Туркестанской области Умирзак Шукеев.

"Была объявлена чрезвычайная ситуация по области. Мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны машин, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря. Все акимы (руководители администраций) районов со своими командами должны будут устраивать лагеря, делать списки, кто пришел, разбираться: кого по родственникам, кого в гостиницы", - сказал Шукеев, видео выступления которого распространило казахстанское информационное агентство Tengrinews .

"Распоряжением акима (руководителя) города Арысь проводится эвакуация населения в сельский округ Мунтайтас, что в 50 км от города Арысь, для этого привлечены 20 автобусов. Также для эвакуации населения акиматом города Шымкент отправлены 36 автобусов. В городе Шымкент развернуто 15 эвакуационных пунктов. К данному моменту из Арыси прибыли 17 детей, размещены в школе №87 имени Назарбекова в микрорайоне Самал-3", - рассказал Нурахметов.

Для координации действий сил гражданской защиты на место происшествия выехал председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана генерал-майор Владимир Беккер. "Всего к месту чрезвычайной ситуации от подразделений МВД Казахстана привлечено 463 человека личного состава и 53 единицы техники, в том числе 193 сотрудника и 23 единицы техники органов гражданской защиты, а также 270 сотрудников и 30 единиц техники подразделений полиции. Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются, информации по пострадавшим на данное время нет", - уточнил представитель МВД.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных сил Казахстана организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий.