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СМИ: после взрыва на юге Казахстана за медпомощью обратились более 30 человек

Агентство Tengrinews не уточнило, с какими жалобами обратились пострадавшие

НУР-СУЛТАН, 24 июня. /ТАСС/. Свыше 30 человек обратились за помощью к медикам после взрыва на территории воинской части в городе Арысь Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщило в понедельник казахстанское информационное агентство Tengrinews.

"34 человека обратились в центральную больницу Ордабасинского района. Все они были обследованы", - сообщили агентству в Управлении здравоохранения Туркестанской области, при этом не уточнив, с какими жалобами обратились пострадавшие.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится эвакуация жителей Арыси в близлежащий населенный пункт.

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