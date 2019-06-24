В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек

НУР-СУЛТАН, 24 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, 31 госпитализирован в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщил журналистам руководитель администрации области Умирзак Шукеев на брифинге.

"Госпитализирован 31 пострадавший, из них два человека в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Один человек скончался. В его машину попал снаряд", - рассказал Шукеев.

Он отметил, что с учетом масштабов ЧП принято решение об эвакуации населения всего города, в котором проживает 45 тыс. человек. "Население было через средства массовой информации оповещено, что немедленно необходимо покидать город. Мы через каждый час проводим обход, объезд города. Сейчас можно сказать, что в городе практически никого не осталось. Если еще есть какие-то люди, которые остались в подвалах, в каких-то укрытиях, то мы ежечасно там проводим обход, объезд и мониторинг - это военные патрули, военные и полиция", - пояснил руководитель администрации.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты.