После взрывов боеприпасов в Арыси более 70 человек обратились за медицинской помощью

НУР-СУЛТАН, 24 июня. /ТАСС/. Свыше 70 человек обратились в медицинские учреждения за оказанием врачебной помощи после взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области Казахстана в понедельник. Об этом сообщил журналистам председатель национального координационного центра экстренной медицинской помощи Казахстана Биржан Оспанов на брифинге.

"На данный момент 23 самообращения, 48 человек доставлены в клиники городов Шымкента и Ордабасы. Госпитализированы 15 человек. Из них двое госпитализированы с огнестрельными ранениями", - рассказал он, отметив, что угрозы для жизни пострадавших нет.

При этом, по данным руководителя администрации Туркестанской области Умирзака Шукеева, в результате инцидента один человек погиб, более 30 госпитализированы.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Население города составляет порядка 45 тыс. человек.