Полиция Германии обнаружила останки в районе крушения второго Eurofighter

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Полиция города Нойбранденбург (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) во время спасательной операции обнаружила человеческие останки рядом с местом крушения одного из Eurofighter. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в понедельник представитель правоохранительных органов города.

"Мы обнаружили на месте крушения человеческие останки. Мы пока еще не можем со стопроцентной уверенностью утверждать, что речь идет о пилоте", - сказала она.

Ранее о катастрофе сообщили ВВС ФРГ. Два Eurofighter упали в районе озера Мюриц. По предварительной информации, они столкнулись в воздухе, оба пилота катапультировались. Пилот первого самолета обнаружен живым. Истребители летели на учения.