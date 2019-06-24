Временную схему водоотведения оборудуют в Олимпийской деревне в Сочи после схода селя

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Специалисты водоканала в Сочи оборудуют временную схему водоотведения в районе Олимпийской деревни, чтобы не допустить нарушения экологических норм после подтопления насосной канализационной станции из-за сошедшего селя, сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь сочинского водоканала Константин Бредников.

В понедельник утром в Сочи сошел мощный сель, подтоплена трасса, ведущая к курорту "Роза хутор", повреждена канализационная насосная станция, которая обслуживает развлекательные и туробъекты в Олимпийской деревне. В администрации Сочи сообщали, что объем сошедшего селя составляет порядка 4 тыс. кубометров. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, расчищено 1,1 тыс. грязекаменных масс, работы продолжаются. Приступить к ремонту канализационной насосной станции специалисты не могут, пока не будут полностью ликвидированы последствия селя.

"Как только закончится расчистка, специалисты водоканала приступят к оборудованию системы водоотведения на этом участке по временной схеме. Сами по себе работы займут относительно немного времени. Чтобы не допустить нарушений экологических норм, будет установлен насос, перекачивающий стоки, а по поверхности земли проложено несколько сотен метров канализационного коллектора, чтобы стоки подводились и попадали в магистральный коллектор, который ведет в очистные сооружения на Красной Поляне", - сказал Бредников.

Он пояснил, что сейчас в Олимпийской деревне система водоснабжения продолжает работать, но стоки не отводятся в магистральный коллектор. Также он уточнил, что оборудование самой канализационной насосной станции в результате сошедшего селя сильно пострадало и его придется менять. "А саму станцию переносить в другое, более безопасной место", - добавил Бредников.

Ранее сообщалось, что специалисты водоканала обследуют поврежденную канализационную насосную станцию, ведут расчистку колодцев канализационного коллектора. Точный ущерб пока не оценен.