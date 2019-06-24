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ВВС Германии подтвердили гибель одного из пилотов при крушении истребителей

Второй пилот спасся благодаря парашюту, говорится в сообщении

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Один пилот погиб в Германии в результате крушения двух истребителей Eurofighter Typhoon. Об этом сообщили в понедельник ВВС ФРГ в Twitter.

"Один из пилотов был найден мертвым. Второй спасся благодаря парашюту, он жив", - говорится в сообщении. Ранее в полиции заявили о том, что в районе катастрофы были найдены останки, но не уточняли, кому они принадлежат.

Причины катастрофы пока не известны. В ВВС отметили, что истребители были приписаны к авиационному полку, расквартированному в городе Лаге, и выполняли учебный полет. Ударных средств на борту не находилось. Оба летательных средства при крушении не задели ни объекты гражданской инфраструктуры, ни частной собственности: один упал в лес, второй - в поле.

До сегодняшнего дня ВВС ФРГ располагали 138 Eurofighter. Состояние материально-технической базы вооруженных сил ФРГ, в том числе истребителей, регулярно становится объектом критики со стороны немецкого общества, экспертов и оппозиционных политиков.

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