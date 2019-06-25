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В Хабаровске организатора экстремистского сообщества арестовали на 26 лет

Также ему назначили штраф в 40 тыс. рублей

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Суд на Дальнем Востоке приговорил организатора и участника экстремистского сообщества "Штольц" (движение признано экстремистским, его деятельность в России запрещена), причастных к нападению на управление ФСБ в Хабаровске, к лишению свободы в колонии на длительные сроки. Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Восточного военного округа.

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"Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор организатору экстремистского сообщества "Штольц" и его несовершеннолетнему участнику. [Суд] приговорил организатора сообщества к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении на сайте.

Организатора сообщества, кроме этого, лишили права руководить и участвовать в работе общественных организаций в течение восьми лет, размещать обращения, какие-либо материалы в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет, на два года. Также ему ограничили свободу на два года. Его несовершеннолетнего сообщника приговорили к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Оба, как установил суд, на протяжении нескольких лет совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам расы, национальности, в том числе с использованием интернета.

"Кроме того, они оправдывали терроризм, избивали граждан и применяли к ним иные насильственные действия, незаконно изготавливали, хранили и похищали оружие, убили трех человек и совершали покушения на убийство, а также посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа", - говорится в сообщении. По данным Дальневосточного окружного военного суда, осужденные были причастны к нападению на ФСБ в Хабаровске в 2017 году.

Нападение на ФСБ

В апреле 2017 года в Хабаровске произошло нападение на приемную УФСБ. Молодой человек вошел в управление и начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погибли сотрудник ФСБ и один из находившихся в приемной посетителей, гражданин одной из стран СНГ, другой посетитель был ранен. Стрелявшего тогда ликвидировали.

До нападения на приемную УФСБ молодой человек убил инструктора стрелкового клуба и похитил там оружие. Сообщалось о принадлежности стрелявшего "к неонацистской группе".

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