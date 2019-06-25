Обнаружены черные ящики двух разбившихся в Германии истребителей

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Бортовые самописцы с разбившихся в ФРГ истребителей Eurofighter обнаружены на месте крушения, сообщили во вторник ВВС Германии в Twitter.

"Найдены оба бортовых накопителя информации с упавших истребителей", - говорится в сообщении.

Два Eurofighter столкнулись в понедельник в небе на севере Германии. Оба пилота смогли катапультироваться, однако выжил лишь один из них. Причины произошедшего пока неизвестны.

Истребители были приписаны к авиационному полку, расквартированному в городе Лаге. Самолеты выполняли учебный полет. Ударных средств на борту не находилось.

До вчерашнего дня ВВС ФРГ располагали 138 Eurofighter. Состояние материально-технической базы вооруженных сил Германии, в том числе истребителей, регулярно становится объектом критики со стороны немецкого общества, экспертов и оппозиционных политиков.